해남군, 설 명절 가축 질병 예방 특별방역 관리 ‘총력’

철새도래지 매일 방역, 주 출입로 생석회 차단 벨트 40개소 구축

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군은 설 명절 기간 동안 고병원성 AI 등 가축 질병 예방을 위해 특별 방역 대책을 추진한다고 8일 밝혔다.

군은 명절 연휴 기간에 가금농장 33개소에 대해 전화 예찰과 방역 실천 현장점검을 매일 실시하고, 가금농장과 철새도래지에 대한 축산차량 등 출입을 원천 차단할 계획이다.

최근 가금 농가 83건, 철새도래지 125건 등 전국 208개소에서 고병원성 AI가 발생, 확산하고 있어 오리농장과 닭 계류장 7개소에 통제초소를 설치, 축산차량·택배 차량 진입을 금지하고 있으며 광역방제기 1대와 드론 2대를 동원해 매일 1회 농장과 주변 소독을 실시하고 있다.

명절 기간에는 가축 질병 상황실을 설치 운영하고 가금농장 33개소에 대해 출입구 생석회 도포, 축사 안 소독, CCTV 정상 작동, 사육 가축 질병 감염과 소독실시 여부를 매일 전화 또는 현장점검을 통해 확인할 계획이다.

설 명절을 대비해 소독약품 2855㎏과 생석회 2340포, 야생조류 기피제 283포, 면역증강제 1690포를 농가에 긴급 지원, 농장 입구와 주변에 대한 소독을 농장주가 매일 실시하도록 행정지도를 내렸다.

특히 영암호, 고천암호, 금호호 철새 도래지는 축산차량 출입이 금지되며, 진입 차량 우회도로 이용과 군 거점 소독시설을 통한 소독 안내 등을 실시할 계획이다.

광역방제기 2대, 군 방역 차량 1대를 동원해 매일 1회 도로와 농경지 등 철새도래지 방역을 하고, 주 출입로 40개소에 생석회를 도포, 생석회 차단 벨트를 구축하는 등 고병원성 AI 예방에 총력을 다할 예정이다.

명현관 군수는 “날씨가 추워지고, 설 명절로 인해 이동인구가 많아지면서 고병원성 AI와 구제역 등 가축 질병 유입 가능성이 커지고 있다”며 “가금 농가와 축산농가에서도 외부인 차량 출입 통제 등 방역에 심혈을 기울이는 것은 물론 의심 발생 시 신속히 신고해 주길 바란다”고 당부했다.

