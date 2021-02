[아시아경제 황준호 기자] 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 5,500 등락률 +4.98% 거래량 232,638 전일가 110,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 "코로나19 오프라인 직격탄" 롯데쇼핑, 작년 영업익 3461억…19.1%↓(종합)롯데百, 설 선물세트 연휴 전날에도 주문·배송"명절연휴 전 이틀간 식품 매출 집중" … 롯데온, 설 먹거리 할인행사 close 은 지난해 4분기 영업이익이 1815억원으로 전년 동기 대비 316.8% 늘었다고 8일 공시했다. 매출액은 3조8477억원으로 전년동기대비 10.8% 줄었다.

