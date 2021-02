고흥군, 올해 청렴도 향상을 위한 힘찬 출발

청렴 시책 추진 계획 및 방향 설명회 자리 가져

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 고흥군(군수 송귀근)은 5일 군청 팔영산홀에서 군민의 참여를 통한 혁신행정 구현을 위해 만들어진 혁신청렴검증단의 회의를 개최했다고 8일 밝혔다.

민선 7기 군수 공약 사항인 혁신청렴검증단은 임기 2년을 마무리하며 올해는 새로운 시작을 위해 신규 위원 위촉장 전수, 금년의 혁신청렴 시책의 추진 방향과 주요 시책 설명을 진행했다.

또한 혁신청렴검증단의 활동 방향을 제안하고 건의하는 등의 대화 시간을 가졌다.

이어 혁신청렴검증단의 새로운 변모를 위해 위원장을 새롭게 선출하는 등의 조직 재정비로 군민의 뜻에 부응하는 혁신청렴검증단이 될 것을 다짐했다.

송귀근 군수는 “혁신청렴검증단에게 고흥의 변화와 개혁을 바라는 군민의 뜻을 인지하고 적극적으로 활동해줄 것”을 주문하고 “미래의 고흥을 위해 혁신청렴검증단의 제언과 자문을 군정에 반영하여 청렴하고 깨끗한 군정 운영의 디딤돌로 삼겠다”고 약속했다.

앞으로 혁신청렴검증단은 군민 불편 사항 신고, 불합리한 제도 개선 건의, 청렴시책 발굴 제안 등 군정 발전을 위해 다양한 활동을 전개할 계획이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr