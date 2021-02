함양군, ‘교산지구 도시개발사업’ 시행 협약 체결

안정적인 주거용지 공급과 쿠팡 물류센터 운영으로 인구 감소·지역 불균형 해소 발판 마련



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 8일 군청 소회의실에서 경남도개발공사와 ‘함양 교산지구 도시개발사업’ 개발을 위한 시행 협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 서춘수 함양군수와 이남두 경남개발공사 사장 등 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 방역 수칙을 철저히 준수한 가운데 진행됐다.

사업 대상지는 함양읍 교산리 일원 약 13만㎡ 부지에 사업비 약 449억원을 투입해 오는 2025년까지 토지이용계획 수립부터 분양까지 마칠 예정이다. 특히 주거용지·상업용지·업무용지 등은 공영개발로 공급될 계획이다.

또한 사업이 성공적으로 완료되면 공동주택 561세대, 단독주택 69세대, 상가 등이 들어서 해당 지역에 약 1400여 명 정도가 거주하게 될 것이라고 예측했다.

이날 협약에 따라 군은 함양 교산지구 도시개발사업이 원활하게 진행될 수 있도록 인허가 등의 행정 업무를 지원하고 경남개발공사는 보상, 공사, 분양 등 사업이 조기 조성되도록 노력하기로 했다.

서춘수 함양군수는 “함양 교산지구 도시개발사업의 계획적·체계적 추진을 위해 도민의 공기업인 경남개발공사와 시행 협약을 체결하는 것이 꼭 필요한 일이며, 국내 대표 이커머스 기업 쿠팡의 물류센터 예정지와 가까워 쿠팡의 건립과 운영이 본격화되면 양질의 일자리 제공과 쾌적한 주거수요가 적기에 공급되어 경기 활성화에 많은 기여가 될 것”이라고 말했다.

