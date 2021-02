백군기 용인시장 "재난지원금 설 전에 지급하겠다"

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장이 재난지원금을 가급적 설 전에 지급하겠다고 밝혔다.

백 시장은 8일 자가격리 중 자택에서 간부 공무원 화상회의를 주재하고 "용인형 재난지원금을 가급적 설 전에 지급해 어려운 지역경제에 신속히 온기가 돌도록 해 달라"고 당부했다.

이는 코로나19 3차 대유행으로 어려워진 취약계층을 핀셋 지원하는 용인형 재난지원금을 이날부터 시 홈페이지를 통해 신청ㆍ접수하는 데 따른 것이다.

이와 관련해 백 시장은 "수혜 대상자가 누락되지 않도록 각별히 신경쓰고, 이번 지원 대상자는 아니지만 반드시 도움이 필요한 분들이 있다면 이들을 도울 수 있는 방법을 적극 강구하라"고 주문했다.

또 "설 연휴동안 시민 불편이 없도록 종합상황실 운영에 최선을 다하고 사전에 불편이 예상되는 부분은 선제적으로 조치하라"고 지시했다.

시는 이에 따라 쓰레기ㆍ급수ㆍ의료ㆍ교통ㆍ재해 등 시민들의 생활에 불편함이 없도록 즉각 대응 체제를 유지하기로 했다.

시청을 비롯해 3개 구청에 매일 43명의 직원이 대기하며 일상생활과 직결된 시민불편이나 각종 사건ㆍ사고를 처리하게 된다.

백 시장은 아울러 "공직사회 내 코로나19 확산으로 업무 마비 등 시민 불편으로 이어지지 않도록 철저한 방역 체제를 구축하고 선제적으로 전 직원 사전 검사를 적극 검토하라"고 당부했다.

시는 앞서 7일 시 직원 1명이 추가로 코로나19 확진 판정을 받아 부서 내 직원간 접촉을 최소화할 수 있도록 재택근무를 의무화하고 시청과 3개구청에서 운영하는 종합민원상담창구를 더욱 강화했다.

백 시장은 지난 2일 코로나19 확진자 접촉으로 자가격리에 들어가 자택에 설치된 온라인 행정시스템으로 하루 세 차례씩 정기보고를 받고 수시로 연락하며 평소와 다름없이 업무를 처리하고 있다.

