창원 2명·김해 1명 '신규 확진' … 경남도, 변이 바이러스 검사 요청(종합)

8일 오후 1시30분 기준 경남지역 누적 확진자는 2023명

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 8일 오후 1시30분 기준으로 창원 2명, 김해 1명 등 총 3명의 확진자가 발생했다고 밝혔다.

창원 확진자 2명 중 1명은 도내 확진자와 접촉한 뒤 격리 중 증상이 발현해 검사한 결과 양성 판정을 받고 2024번으로 분류됐다.

스스로 증상을 느껴 검사한 뒤 양성 판정을 받은 1명도 2026번으로 분류됐다. 감염 경로는 조사 중이다. 김해 확진자 1명은 도내 확진자와 접촉한 뒤 양성 판정을 받고 2025번으로 분류됐다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 2023명(입원 118명, 퇴원 1897명, 사망 8명)으로 늘었다.

한편 방역당국은 7일 외국인 가족 4명 확진과 관련 직장과 학교 등 총 85명에 대해 검사를 실시했다. 검사 결과 경남 2025번을 제외하고 83명은 모두 음성으로 나타났다.

신종우 경남도 복지보건국장은 "현재까지 역학조사 결과 '외국인 친척모임'과는 연관성이 확인되지 않았지만 최근 국내 변이 바이러스 전파에 대한 우려로 질병관리청에 변이바이러스 검사를 요청한 상태"라고 밝혔다.

