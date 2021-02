'코로나 장발장' 지원 나선 대구시 … 생계 위기가구에 생필품 지원

대구사회복지공동모금회 성금으로 푸드뱅크·푸드마켓에 '키다리점빵' 설치

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 코로나19 등으로 생계에 어려움을 겪는 시민을 대상으로 '달구벌 키다리 나눔점빵' 11개소를 설치 운영한다고 8일 밝혔다.

'달구벌 키다리 나눔점빵'은 코로나19로 인한 실직, 휴·폐업 등 생계형 위기가구에 식료품 및 생필품을 지원해 이른 바 '코로나 장발장'을 예방하기 위한 공적부조 사업의 일환이다.

대구시민을 위해 10여 년간 묵묵히 익명기부를 해온 '키다리 아저씨'의 나눔의 뜻을 이어받아 어려운 시기에 이웃과 함께하는 사회분위기를 조성하고자 '달구벌 키다리 나눔점빵'이라는 이름을 지었다는 게 대구시의 설명이다.

'키다리 나눔점빵'은 대구사회복지공동모금회 성금 3억5000만원으로 운영된다. 대구시, 푸드뱅크, 푸드마켓, 복지관이 서로 힘을 합치고, 대구적십자사의 자원봉사자도 함께한다.

이를 통해 코로나19로 인한 일시적 생계위기가구(약 1만1000여명 정도)를 대상으로 가구당 3만원 상당의 식료품 및 생필품을 제공한다.

운영 기간은 9일부터 11월 성금 소진 시까지다. 푸드마켓 8개소와 푸드뱅크 2개소(동구·수성구), 복지관 1개소(서구)로 총 11곳이다.

생계가 어려운 시민이라면 누구나 읍면동 행정복지센터 복지상담을 통해 사회복지서비스 지원여부 확인 및 복지사각지대 발굴·연계 후 이용권을 받을 수 있다.

권영진 대구시장은 "코로나19로 인해 갑작스럽게 위기에 처한 시민이 따뜻한 설 명절을 보낼 수 있기를 바란다"며 "한 분의 시민도 배고픔으로 힘들어하지 않도록 위기가구를 발굴해 지원하고 복지 사각지대가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr