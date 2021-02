파미셀, 작년 영업익 72억…"사상 최고 실적"

[아시아경제 유현석 기자] 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 14,600 전일대비 150 등락률 +1.04% 거래량 590,478 전일가 14,450 2021.02.08 12:11 장중(20분지연) 관련기사 파미셀, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.02%파미셀, 美 써모피셔와 88억 규모 '뉴클레오시드' 공급 계약 체결파미셀, 뉴클레오시드 ‘역대 최대’ 88억원 규모 단일 수주 close 은 지난해 매출액 378억원, 영업이익 72억원을 기록해 전년 대비 각각 16%, 268% 성장했다고 8일 밝혔다. 당기순이익은 59억원으로 전년 대비 37% 상승했다. 연간 기준 사상 최대 실적이다.

줄기세포치료제를 판매하는 바이오사업부문은 코로나19 등의 영향으로 저조한 실적을 기록했다. 하지만 원료의약품(뉴클레오시드, mPEG) 등을 생산하는 케미컬사업부문은 큰 폭의 매출 성장세를 지속했다. 케미컬사업부문은 연간 매출액 354억원, 영업이익 119억원을 기록, 전년 대비 각각 27%, 68% 증가했다.

품목별로는 뉴클레오시드의 매출이 전년보다 2배 성장한 137억원이었다. 실적 상승을 견인했다. 코로나19에 따른 진단키트 및 백신의 수요 증가와 글로벌제약사들의 RNA 핵산치료제의 치료 범위 확대가 본격화되면서 원료물질의 매출 상승세가 시작된 것으로 해석된다. mPEG 유도체 치료제 시장도 본격 성장하면서 관련 매출 역시 전년 29억원에서 94% 증가한 55억원을 기록했다.

회사 관계자는 “원료의약품은 기존 고객사들의 수주 급증과 신규 고객사 확보로 실적 확대가 계속되는 상황이다. 올해 내 울산 공장 증설이 완료되면 매출 성장세는 더욱 가속화될 것으로 예상하고 있다”고 설명했다. 이어 “지난해 바이오사업부문은 간경변치료제(셀그램-LC, 3상), 발기부전치료제(Cellgram-ED, 2상), 난소암 및 전립선암 항암면역세포치료백신(Cellgram-DC, Cellgram-DC-PC, 1상)에 대해 상업화 임상을 승인받아 현재 임상연구가 활발히 진행되고 있다”며 “케미컬사업부문의 계속적인 수익창출 능력을 바탕으로 바이오사업부문의 줄기세포치료제 개발 임상을 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.

