영화 '미나리' 불법 복제·배포 기승 "법적 대응"

"명백한 저작권 침해이자 범법 행위"

영화 수입·배급사 판씨네마는 '미나리'의 불법 복제·배포에 법적 대응한다고 8일 밝혔다. 내달 3일 개봉을 앞두고 국내외 불법 다운로드 사이트에서 영화 본편 영상이 불법 유포되는 까닭이다. 온라인·모바일 커뮤니티, 개인용 클라우드, 모바일 메신저 등으로 확대돼 법적 조치를 취하기에 이르렀다. 관계자는 "불법 게시물과 클라우드 공유를 다수 확인해 전문 업체를 통해 채증·삭제 조치를 취하고 있다"고 설명했다. 이어 "본편 영상을 무단으로 게시·배포·공유하거나 다운로드하는 모든 행위는 명백한 저작권 침해이자 범법 행위"라고 강조했다.

한국계 미국인 리 아이작 정(정이삭) 감독이 연출한 '미나리'는 1980년대 아메리칸 드림을 찾아 나선 한국인 이민자 가정의 고단한 삶을 비춘 드라마다. 스티븐 연을 비롯해 한예리, 윤여정 등이 출연했다. 우여곡절을 겪으며 희망에 다가가는 이야기를 보편적 감성으로 풀어내 선댄스영화제 심사위원대상·관객상, 미국영화연구소 올해의 영화상 등을 수상했다. 특히 윤여정은 크고 작은 미국 시상식에서 여우조연상 스무 개를 휩쓸어 올해 아카데미 시상식에서 유력한 수상 후보로 언급된다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr