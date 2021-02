전기차 최대 격전지로 떠오르는 중국..."2035년 전기차비중 50% 이상"

2035년 중국 전기차 시장규모 1500만대 추산

美 전기차시장, 中 4분의 1수준...전기차 육성 박차

EU는 환경규제로 1년만에 전기차 대수 2배로 증가

[아시아경제 베이징=조영신 특파원, 이현우 기자] 중국 정부가 2025년 판매되는 신차 10대 중 6대를 친환경 자동차로 교체하겠다는 로드맵을 밝히면서 중국 본토가 전기차시장의 최대 격전지로 떠오르고 있다. 마침 유럽 차 제조사뿐 아니라 조 바이든 행정부 출범 이후 미국 자동차 기업들도 앞다퉈 전기차 강화 전략을 발표하고 있어 미국·유럽·중국 기업의 선점 경쟁이 치열할 전망이다.

◇中, 2035년 전기차가 50%

8일 중국 국무원의 ‘친환경 자동차 산업 발전 계획’ 및 중국자동차공정학회의 ‘신에너지차 기술 로드맵 2.0’에 따르면 중국 정부는 2025년 판매되는 신차의 20%를 전기차로, 40%는 하이브리드차로 전환할 계획이다. 또 2030년 전기차 비중을 40%, 2035년 50%로 확대할 방침이다.

중국 궈타이쥐안증권이 최근 추정한 2025년 중국 신차시장 규모는 2681만대다. 중국 정부의 친환경차 로드맵을 기준으로 할 때 5년 뒤 1600만대의 친환경차시장이 열리는 셈이다. 순수 전기차(수소차 포함) 비중은 530만대(신차 판매의 20% 수준)가 될 전망이다. 2035년이면 중국의 전기차시장 규모는 1500만대(신차 판매의 50%)가 넘을 것으로 추산된다.

이에 따라 내연 기관 자동차에 이어 신에너지차의 격전지가 될 가능성이 크다. 바이든 미국 대통령이 취임 첫날 파리기후협약 재가입 행정명령에 서명한 이후 GM과 포드가 전기차에 대대적으로 투자하겠다고 밝힌 것도 중국시장을 겨냥한 것이라는 분석이 나온다. 중국 베이징 자동차 업계 관계자는 "탄소제로 등 환경문제가 전 세계 핵심 이슈로 떠오르면서 신에너지차에 대한 관심이 커지고 있다"며 "중국이 세계 최대 자동차시장인 점을 감안하면 결국 중국 본토가 신에너지차 격전지가 될 것"이라고 전망했다.

최근 중국 매체들도 중국 전기차 산업에 관련된 동향 기사를 쏟아내고 있다. 중국 관영 인민일보는 지난달 27일 "중국은 전 세계 전기차 판매의 약 50%를 차지하는 세계 최대 시장"이라며 "중국은 이미 지난해 말 400만대(누적)의 전기차가 등록됐다"고 보도했다.

◇美 "중국 전기차시장 잡아라"

바이든 대통령이 취임 첫날 파리기후협약 재가입 행정명령에 서명하면서 미국 자동차 업계는 전기차 사업 계획을 쏟아내고 있다.

미국 최대 자동차 기업 중 하나인 포드사는 2025년까지 전기차와 자율주행차 개발에 총 290억달러(약 32조6000억원)를 투자하겠다고 지난 4일(현지시간) 밝혔다. 앞서 미국 최대 자동차 회사인 GM은 지난달 28일 2035년까지 내연기관 자동차의 판매를 중단했다. GM은 2023년까지 전기차 개발에 270억달러를 쏟아부을 예정이다. 크라이슬러도 캘리포니아 주 정부와 벌이고 있던 배출가스 규제 강화 소송을 취하하고 바이든 행정부의 전기차 육성 개발에 동참하기로 했다.

바이든 대통령은 미국 연방정부 관용차를 모두 전기차로 교체하고 전기차 보조금을 강화하겠다고 밝히는 등 전기차 지원책을 내놓고 있다. 바이든 행정부가 전기차 육성 드라이브를 거는 이유는 표면적으론 그동안 강조해온 기후변화 대응 등 친환경정책 때문이지만, 중국에 잠식당한 전기차 분야를 다시 되찾아오기 위한 전략이 담겨 있다는 분석이 나온다. 전기차의 대명사로 떠오른 테슬라의 유명세에 비해 미국의 전기차시장 규모는 초라한 수준이다.

◇유럽, "전기차 판매량, 1년만에 2배"

유럽은 이미 전기차 등 친환경차로 넘어온 지 오래다. 지난해 유럽연합(EU)은 환경 규제를 강화, 전기차 등록대수를 전년 대비 2배 이상 늘리는 등 전기차 개발 및 보급에 적극적이다. 지난해 EU의 전기차 등록 대수는 모두 133만대. 지난해 중국 전기차 등록대수 125만대를 소폭 넘어섰다. 독일은 전기차 등록을 늘리기 위해 지난해 4만 유로 이하 차에 대해 전기차와 하이브리드차의 보조금은 각각 6000 유로와 4500유로를 지급했다. 이는 기존 보조금보다 50% 늘어난 금액이다. 독일은 또 2030년까지 전기차 충전소를 100만개로 늘린다는 계획을 세우고 있다. 프랑스도 전기차시장 활성화를 위해 보조금 지급 기한은 올 7월까지 연장했고 영국도 28억파운드를 투자, 전기차 충전소 확대 방안을 마련한 상태다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr이현우 기자 knos84@asiae.co.kr