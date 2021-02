"이번 설 연휴엔 솦솦해도 집콕하소" SW·AI 교육 행사 개최

[아시아경제 조슬기나 기자] 설 연휴를 맞아 온라인 소프트웨어(SW) 교육 공간인 ‘이솦(ebssw.kr)’을 활용한 SW·인공지능(AI) 교육 행사가 개최된다.

과학기술정보통신부와 한국교육방송공사는 오는 10~14일 ‘이번 설 연휴엔, 솦솦(섭섭)해도 집콕하소’를 개최한다고 8일 밝혔다.

‘이솦(ebssw.kr)’은 전 국민을 대상으로 수준별 맞춤형 SW교육 강의 및 실습환경을 제공하는 온라인 교육 공간이다. 누구나 무료로 AI와 SW 관련 영상학습자료 671편과 온라인 강좌 179개(2800차시) 등을 이용할 수 있다.

이번 행사는 어린 아이부터 어르신까지 모든 연령층의 가족 구성원이 참여할 수 있도록 연령대별 3개의 교육과정이 준비됐다. 참가 계정 간 가족회원으로 연결되도록 해, 가족구성원 중 교육과정 이수자가 많을수록(3명까지) 더 좋은 경품에 응모가능한 구조다.

‘어린이·청소년 : 소프트웨어랑, 놀자’는 게임 형식으로 알고리즘의 기초를 배우는 프로그램과 기초적 컴퓨터 사용법(초등학생 대상), AI의 기본 개념 등을 배울 수 있는 영상학습자료로 구성됐다. ‘대학생·청년 : 현재를 알아야 미래가 보인다’는 게임 형식으로 알고리즘의 기초를 배우는 프로그램과 컴퓨터 과학의 기초, SW가 가져온 현재 산업의 변화, AI의 개념과 원리 등을 배울 수 있다. ‘중·장년 이상 : 나를 위해 그리고 내 아이를 위해’는 게임 형식으로 알고리즘의 기초를 배우는 프로그램과 컴퓨팅 사고력 및 SW 교육의 필요성, SW 교육의 방향, 스마트폰 사용법(어르신 대상) 등에 대한 내용이 포함됐다.

김정삼 과기정통부 소프트웨어정책관은 “이번 행사는 모든 가족이 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 구성했다”며 “앞으로도 다양한 SW·AI 교육 프로그램 마련을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

