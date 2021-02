[특징주]KR모터스, 그린모빌리티 최대주주 등극 '상한가'

[아시아경제 지연진 기자] KR모터스 KR모터스 000040 | 코스피 증권정보 현재가 1,145 전일대비 263 등락률 +29.82% 거래량 10,127,070 전일가 882 2021.02.08 10:02 장중(20분지연) 관련기사 KR모터스, 그린모빌리티 주식 22억원어치 취득…지분율 50.9%【시선집중】 신종바이러스와의 이별 공식, 이 종목들 사세요! 【주요정보】 미국 친환경 정책 확대 전망, 꼭 잡아야할 수혜주는? close 가 8일 전기차 연구개발업체 그린모빌리리티 최대주주가 됐다는 소식이 전해지며 가격제한선까지 올랐다.

KR모터스는 이날 장 시작부터 29.82% 상승한 1145억원까지 올랐다. 앞서 이 회사는 이날 전기차 연구개발 및 생산 선두업체인 그린모빌리티 지분 취득을 통해 최대주주에 올라섰다고 밝혔다.

그린모빌리티는 2012년 설립됐다. 2016년 12월에는 국내업체로는 최초로 환경부 전기이륜차 보조금 사업자로 지정됐다. 전동모빌리티 분야의 차별화된 디자인 기술, 차량 설계 및 해석기술, IOT·ICT융합, 웹·앱 기반의 소셜플랫폼, 차량관리 SW기술 역량을 보유하고 있으며 특허 6건을 포함하여 28개의 지식재산권을 확보했다. 전기이륜차, 전기삼륜차, 초소형 사륜차, 자율 배송차 업계에서 기술력을 높이 평가받고 있다는 것이 회사 측의 설명이다. DGIST(대구경북과학기술원), 삼성벤처투자, 포스코기술투자, 중소기업진흥공단 등이 주주 및 투자자로 참여하고 있는 유망기업이다.

KR모터스는 50cc부터 850cc까지 다양한 라인업의 내연기관 이륜차를 보유하고 있다. 전기이륜차 개발관련 국책사업자로 2009년 지정돼 국내 최초로 전기이륜차를 양산, 관공서 및 지자체에 납품했다. 전국 1100여개의 유통망 및 유럽, 미국, 동남아, 남미 등 해외 거래처를 확보하고 있다.

