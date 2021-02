[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 카카오톡 선물하기에서 스탁콘을 선물하면 스탁콘을 하나 더 주는 '1+1 이벤트'를 실시한다고 8일 밝혔다.

오는 14일까지 진행되는 이번 이벤트는 한 아이디당 한번 지급되며 스타벅스 스탁콘 4100원권을 선물하면 선착순 1만명에게 동종의 스타벅스 스탁콘을 추가로 지급한다.

카카오톡 선물하기에서 구매할 수 있는 신한금융투자 해외주식 스탁콘은 스타벅스 4100원권, 넷플릭스 12000원권, 애플 25000원권, 테슬라 30000원권 총 4종류로 구성돼있다. 스탁콘 금액만큼 언급된 종목이나 투자를 원하는 다른 종목(소수점 가능종목 내)도 매수할 수 있으며 이번 이벤트는 스타벅스 스탁콘에만 적용된다.

해외주식 스탁콘 이벤트의 자세한 내용은 카카오톡 선물하기를 통해 확인할 수 있다.

