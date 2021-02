송파구 교육경비보조금 169억원으로 증액한 이유?

입학준비금 등 전년대비 25억원 증액해 169억원 확보...삼삼오오 학습터, 송파인물도서 지원 등 미래교육에 선제적 대응

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 미래인재 육성과 교육환경 개선을 위해 전년대비 25억원 증액한 169억원의 '학생 중심 교육경비보조금'을 지원한다.

구는 자체교육지원체계인 송파쌤(SSEM·Songpa Smart Education Model)을 바탕으로 포스트 코로나시대 미래교육의 모습을 제시하고 있다.

이번 교육경비보조금 확대도 송파쌤과 함께 교육의 공공성 강화를 목표로 추진됐다.

▲유치원·학교 교육환경 개선 및 송파쌤 연계 학력향상을 위한 인성교육 지원 49억원 ▲초·중·고 전학년에 무상급식 확대 109억원 ▲고등학교 전학년 무상교육 3억원 ▲중1·고1 신입생을 위한 입학준비금 신설 항목 7억원으로 4개 분야에 169억원을 확보하였다.

송파구만의 특화사업도 추진한다. 학생·학부모·교사가 직접 참여, 창의적이고 유연한 복합 학습공간인 ‘삼삼오오 학습터’를 조성한다.

수요자 맞춤형 학습카페, 수업나눔카페, 특별교실(과학실·미술실·동아리실)을 만드는데 6억원을 배정했다.

학생들을 외부에서 지도하는 학교 안전지킴이의 열악한 근무환경도 개선한다.

노후된 경비실 등 교실 외 시설의 개보수를 희망하는 학교에 1억원을 지원한다. 또한 사회 저명인사·전문가·마을인재로 구성된 ‘송파인물도서’가 자신의 경험과 지식을 학생들과 공유, 진로선택에 도움을 주는 교육복지 특화사업에 3억원을 배정했다.

박성수 송파구청장은 “백년대계를 위한 지역사회의 공감대가 있었기에 큰 폭의 예산 증액도 가능했다”면서 “앞으로도 미래사회에 선제적으로 대응할 수 있는 교육상을 만들기 위해 인물도서를 비롯한 송파쌤의 완성도도 더욱 높여가겠다”고 말했다.

