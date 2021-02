정관장, 설 맞이 '활기찬 새해 보내소' 이벤트 진행

[아시아경제 이승진 기자] 정관장은 직영 온라인몰인 ‘정관장몰’에서 설명절을 위한 ‘2021 활기찬 새해 보내소’ 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

‘2021 활기찬 새해 보내소’는 오는 14일까지 정관장몰에서 활기력 테스트를 한 뒤, 테스트 결과와 활기력이 필요한 이유를 댓글로 응모하면 된다. 18일 당첨자 발표를 통해 총 50명을 선정해 4만3000원 상당의 ‘정관장 활기력(20㎖×16병)’ 경품을 제공한다.

또한, ‘새해 복처럼 넘치는 정몰 혜택 받으소’ 이벤트도 진행한다. ‘정관장몰’에 회원가입한 고객에게는 정관장(1만원), 매장픽업(1만원), 건강식품(5000원), 특별포장(5000원), 앱전용(5000원), 정관장몰(3000원) 쿠폰을 제공한다.

한편, KGC인삼공사는 미리 선물을 구매하지 못한 고객을 위해 정관장 제품을 당일 주문해 당일 배송 받을 수 있는 ‘당일신청·당일배송' 서비스를 오는 10일 정오까지 시행한다. 전국에 위치한 정관장 로드숍에 방문하거나 유선으로 배송 가능한 제품과 지역을 확인해 신청하면 실시간으로 당일 배송한다.

KGC인삼공사 관계자는 “코로나19 확산으로 사회적 거리두기가 지속돼 연휴에도 고향이나 친지 방문이 어려운 고객이 많을 것으로 예상한다”며 “비대면 소비트렌드에 맞는 ‘정관장몰’ 온라인 채널을 통해 다양한 이벤트를 마련하게 되었다”고 전했다.

