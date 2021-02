17년간 나눔 실천한 LG디스플레이, 누적 사회공헌 기금 236억원

[아시아경제 우수연 기자]LG디스플레이가 행복한 세상을 만들기 위한 '따뜻한 나눔'을 17년째 꾸준히 실천하고 있다.

7일 LG디스플레이에 따르면 회사가 2005년 사회공헌 선포식 이후 조성해온 사회공헌 기금은 누적 236억원으로 집계됐다. LG디스플레이는 2005년 '사회공헌 선포식'을 통해 사회적 책임 활동을 본격화하고 임직원들의 자발적인 기부와 봉사를 장려하고 업종의 특성을 살린 사회공헌 프로그램을 적극 마련했다.

대표적인 기금 중 하나인 '임직원 사회공헌 기금'은 임직원들이 월급에서 일정액을 기부하면 회사도 이에 상응하는 금액을 출연하는 '매칭 그랜트' 형태로 소외계층 지원, 코로나19 피해 돕기 같은 지역사회 문제 해결 등에 주로 사용되고 있다.

또한 빈곤환경 아동·청소년들에게 의료비, 기초생활비 등을 지원하는 'LGDream Fund'와 ID카드를 태그하면 급여 공제를 통해 기부할 수 있는 소액 기부 플랫폼인 '전자 기부함'을 통해 4만여명이 넘는 임직원들이 기부에 참여했다.

LG디스플레이는 자발적인 임직원 자원봉사 참여 분위기를 조성하기 위해 우수 봉사자 포상, 봉사 활동비 지원, 봉사 지원 시스템 개선 등 다양한 지원책을 마련해 왔다. 이를 통해 지금까지 3만4000여명의 임직원들이 참여한 봉사 시간은 총 55만6000여 시간에 달한다. 코로나19 영향으로 대면 봉사가 어려워진 지난해에도 언택트로 참여할 수 있는 기부 키트(kit) 제작 같은 새로운 방식을 찾으며 임직원 자원봉사는 이어지고 있다.

한편 LG디스플레이는 업종의 특성을 살린 사회공헌 프로그램도 적극 장려하고 있다. IT업의 특성을 반영하여 소외계층 어린이들의 정보 격차 해소를 위해 시작된 IT발전소 사업은 2008년 경북 김천 임마누엘 영육아원을 시작으로 국내외 총 57개소(국내 53개소, 해외 4개소)의 IT 교육 공간을 마련했다. 또한 국민 눈 건강 지원 사업은 무료 안 검진, 저시력 아동 청소년 캠프, 초롱이 눈건강 교실 등 다양한 형태로 진행되며 6만명이 넘는 사람들에게 눈건강의 중요성을 알려왔다.

LG디스플레이 관계자는 "지금까지 그래왔듯 LG디스플레이는 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역 사회와 함께 성장하고 공존할 수 있도록 쉼 없는 나눔을 실천해 가겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr