"내 남편 그런 사람 아냐" 박원순 아내 추정 손편지 유포…진위 미확인

[아시아경제 나한아 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장의 아내 강난희 씨가 작성한 것으로 추정되는 자필 호소문이 박 전 시장 지지자 온라인 커뮤니티에서 확산되고 있다.

팟캐스트 방송 '나는 꼼수다(나꼼수)' 멤버였던 김용민 평화나무 이사장은 지난 6일 페이스북에 "드디어 박원순 시장의 아내이신 강난희 여사께서 입장을 내셨습니다"라며 '정치개혁 준비된 더불어민주당권리당원모임 Blue Dia' 페이스북 계정에 올라온 편지를 공유했다.

강 씨로 추정되는 글쓴이는 편지에서 "박원순의 동지여러분 강난희입니다"라며 2장의 손편지와 국가인권위원회에 제출했다는 탄원서 1장을 찍은 사진을 함께 게재 했다. 손편지에는 "아직 진실은 밝혀지지 않았다고 저는 생각하고 있다"라며 "나의 남편 박원순은 그런 사람이 아니다"라고 강조했다.

그러면서 "이번 박기사의 입장문을 본 후 저희 가족은 큰 슬픔 가운데 있다"라며 "입장문 내용 중에 '인권위의 성희롱 판결을 받아들이고, 박원순의 공과 과를 구분하고, 완전한 인간은 없다'라는 내용이 있다"라고 했다.

앞서 국가인권위원회(인권위)가 박 전 시장의 행위는 성희롱에 해당한다고 판단한 가운데, 박 전 시장을 지지하는 모임인 '박원순을 기억하는 사람들'(박기사)은 지난 1일 입장문을 내고 "인권위의 결정을 무겁게 받아들이며 피해자에게 심심한 위로를 드린다"라고 밝힌 바 있다.

강 씨는 "저와 우리 가족은 박원순의 도덕성을 믿고 회복시켜야 한다고 생각한다"라며 "저는 무엇을, 어떻게 해야 그를 끝내 지킬 수 있을지 온 마음을 다해 고민할 것"이라고 말했다.

이어 박 전 시장 관련 인권위의 직권조사 결과 발표 전 제출했다는 탄원서도 공개했는데, 해당 탄원서에는 "박 전 시장이 여성 인권에 주춧돌을 놓았다", "박 전 시장의 인권을 존중해달라"라는 내용이 담겼다.

다만 해당 편지를 진짜 강 씨가 작성한 것인지, 누가 처음 공개한 것인지 등 명확한 출처는 드러나지 않은 상황이다.

