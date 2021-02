LGU+ "아이 실종예방 지문 사전등록 420%↑…전국 매장으로 확대"

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,700 전일대비 50 등락률 -0.39% 거래량 3,993,175 전일가 12,750 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스, 협력사 2000여곳에 납품대금 160억 조기지급LG유플러스, 커뮤니티 활발... 주가 3.64%.LG유플러스, U+모바일·U+알뜰폰 ‘설맞이 프로모션’ 진행 close 는 경찰청과 함께 미아방지를 위해 진행한 ‘지문등 사전 등록’ 장려 캠페인의 성과에 힘입어 전국 약 2200개 매장으로 확대한다고 7일 밝혔다.

지문등 사전 등록은 아동의 실종을 예방하고 조속히 보호자의 품에 돌아올 수 있도록 지문, 얼굴, 사진, 보호자 연락처 등을 경찰의 시스템에 미리 등록하는 제도다. 보통 실종된 아동을 찾는데 평균 56시간이 걸리지만 이 같은 정보를 미리 등록하면 52분(65분의 1)으로 줄일 수 있다.

LG유플러스는 아이들의 안전한 일상을 위해 미아방지에 기여하고자 경찰청과 함께 지문등 사전 등록제도를 알리는 공익 캠페인을 지난해 10월부터 진행해 왔으며, 그 결과 전년 동기 대비 전체 등록건수는 420% 증가했다.

2월부터는 지문등 사전 등록제도의 효과를 전국적으로 확산한다. 더 많은 부모님과 아이들이 쉽게 인지하고 참여할 수 있도록 전국 142개 매장에서 진행하던 접수 업무를 2200여개의 LG유플러스 매장으로 확대한다. 보호자와 아동이 함께 매장을 방문하면 직원의 안내에 따라 등록할 수 있다.

지문등 사전 등록 방법은 경찰청 ‘안전드림’ 애플리케이션을 이용하거나 경찰서, LG유플러스 매장을 찾아 직원의 안내에 따라 진행할 수 있다.

김희진 LG유플러스 브랜드전략팀장은 “경찰청의 지문등 사전 등록제도를 캠페인을 통해 많은 부모님들이 인지하고 참여하게 돼 다행”이라며 “소중한 아이들의 교육과 안전에 기여할 수 있는 활동들을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr