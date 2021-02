"기아, 애플카 관련 파트너 접촉"…3조 투자 연 10만대 목표

WSJ, 소식통 인용 보도

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 기아가 미국 조지아주 공장에서 '애플카'를 조립하기 위해 잠재적 파트너들을 접촉하고 있다는 보도가 나왔다.

월스트리트저널(WSJ)이 5일(현지시간) 소식통을 인용, 현대차·기아 측은 협상이 마무리될 가능성에 대비해 미리 잠재적 생산 파트너들과 접촉 중인 것으로 알려졌다.

조지아주 상황에 대해 보고받은 한 관계자는 WSJ에 "고무적인 이야기들을 듣고 있다"고 말했다.

소식통은 기아와 애플의 자율주행 전기차 협력 제안이 수십억달러 규모의 투자 방안을 포함하고 있지만, 아직 협상이 끝난 것은 아니라고 전했다.

WSJ에 따르면 현대자동차는 애플과의 협상에서 30억달러(약 3조4000억원)를 투자해 기아가 이르면 2024년부터 애플카 생산을 시작하는 방안을 논의 중이다. 생산 첫해 기아차 조지아주 공장에서 최대 10만대를 조립할 수 있다고 소식통은 밝혔다.

WSJ은 애플이 현대·기아차와만 전기차 생산을 논의하고 있는 것은 아니라고 전했다. 작년 말부터 애플이 여러 공급업체와 애플카와 관련해 접촉을 시작한 상태라는 것이다. 일각에서는 애플이 1개 공급업체에만 의존해 새로운 분야에 진출하지는 않을 것으로 보고 있다.

CNBC방송도 지난 3일 애플과 현대·기아차의 협상이 마무리 단계에 근접했으나 아직 최종 합의는 이뤄지지 않았다고 전한 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr