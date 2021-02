"월급 빼고 다 올랐다" 달걀 한판 7천 원…'밥상 물가' 흔들

쌀·파·고춧가루 등 줄인상…"장보기 무서워"

달걀 한판 소비자가격 7432원

정부, 설 연휴 앞두고 핵심 성수품 공급 확대 방침

[아시아경제 한승곤 기자] # 서울에서 자취 생활을 하는 30대 직장인 김 모씨는 최근 마트만 가면 한숨부터 나온다. 김 씨는 "일단 쌀값이 올랐잖아요, 아무래도 힘들죠"라며 한숨을 쉬었다. 특히 일정한 수입 없이 아르바이트로 생계를 이어가는 자취 생활을 하는 대학생들의 경우 부담은 더 크다. 20대 대학생 이 모씨는 "쌀, 달걀 등 기본적으로 먹어줘야 하는 것들이 오르면 당장 생활이 흔들릴 수밖에 없다. 한 달 계획이 틀어지는 셈이다"라고 토로했다.

최근 국내 밥상 물가가 심상치 않게 오르면서 서민들의 한숨이 이어지고 있다. 통계청이 발표한 1월 소비자물가 동향을 보면 농산물은 전년 대비 평균 11.2% 상승했다. 쌀(12.3%)은 물론 파(76.9%), 고춧가루(34.4%), 양파(60.3%) 등이 큰 폭으로 올랐다.

여기에 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산의 영향을 받은 달걀은 15.2%나 뛰었다. 지난해 3월 20.3% 이후 최대 상승폭이다. 돼지고기 18.0%, 국산쇠고기 10.0% 각각 올랐다.

이런 가운데 AI로 인해 달걀 가격이 가파르게 상승하면서 달걀 한판 기준 도매가격은 6000원에 육박했다. 5일 축산물품질평가원 축산유통정보에 따르면 이날 달걀 한판(특란 30개) 도매가격은 5955원으로 6천원 선 코앞까지 왔다.

달걀 한판 소비자가격은 지난달 6일 6027원으로 6천원 대에 올라선 지 22일만인 지난달 28일(7253원) 7000원 선을 돌파했다. 이어 오름세를 이어가며 전날 7432원을 기록했다. 이 같은 달걀 가격은 지난해 2월 평균값보다는 43.3%, 전월보다는 21.6% 오른 수준이다. 달걀 산지가격(특란 10개)은 1924원으로 지난해 2월 평균 1005원 대비 거의 두 배에 달한다.

이정현 통계청 물가동향과장은 2일 오전 세종시 정부세종청사에서 2021년 1월 소비자 물가동향을 발표하며 "생활물가는 지수상으로는 안정적이나 국민들이 많이 체감하는 농축수산물 물가는 오르고 있다"고 설명했다.

곡물을 비롯한 농축산물 가격이 오르면서 이를 원재료로 하는 가공식품까지 영향을 받았다. 풀무원은 콩나물과 두부 가격을, 샘표식품과 동원F&B는 통조림 가격을 올렸다.

유엔식량농업기구(FAO)는 지난달 곡류·육류 등을 포함한 식량가격지수가 3년 만에 최고치를 기록했다며 "식량 인플레이션은 이제 현실"이라고 밝혔다. 곡물가 상승으로 인한 인플레이션인 애그플레이션(agflation) 우려가 나오는 이유다. 애그플레이션은 농업과 인플레이션의 합성어로, 농산물 가격 급등으로 일반 물가가 상승하는 현상을 뜻하는 일종의 신조어다.

이렇게 장바구니 물가가 오르면서 서민들은 고충을 토로하고 있다. 특히 코로나19 상황으로 인해 지출을 줄이고 있는 서민들은 더 부담이 크다고 호소한다.

서울에서 직장 생활을 한다고 밝힌 40대 직장인 최 모씨는 "우리가 기본으로 먹는 곡물류가 오르면 그 상승폭이 더 크게 다가온다"면서 "꼭 구매할 수밖에 없는 물건들이라 더 그런 것 같다"고 토로했다.

또 다른 30대 회사원 이 모씨는 "마트에 갈 때 물건을 사러 가는 이유도 있지만, 그냥 기분전환 성격으로 가지도 않나? 그런데 물가가 오르다 보니 오히려 스트레스를 받는다"고 말했다.

정부는 설 연휴를 앞두고 서민물가부담이 가중되지 않도록 핵심 성수품 공급을 확대할 방침이다. 김용범 기획재정부 1차관은 이날(2일) 거시경제금융회의를 열고 "설을 앞두고 서민물가부담이 가중되지 않도록 핵심 성수품 공급을 확대하고, 특히 최근 높은 가격 상승세를 보이는 계란에 대해서는 할당 관세 적용을 통한 수입 확대와 비축물량 방출 등으로 수급 개선에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr