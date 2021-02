카카오, OECD에 '카카오워크·카톡 지갑·인증서' 소개

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 경제협력개발기구(OECD) '중소기업 디지털화 이니셔티브(D4SME)'에 참석해 카카오의 서비스를 소개했다.

5일 카카오에 따르면 카카오는 D4SME에 아시아 유일 공식 비즈니스 파트너사로 참여해 카카오워크, 카카오톡 지갑, 카카오 인증서를 소개했다.

D4SME는 중소기업의 디지털화를 위한 정부나 기업의 역할에 대해 논의하기 위해 발족된 글로벌 협의체다. OECD의 '창업·중소기업·지역개발센터'가 주관한다.

카카오는 지난 3~4일 '중소기업의 디지털화와 코로나19 대응'을 주제로 온라인에서 열린 D4SME 회의에서 '중소기업의 원격근무와 삶의 질 향상을 위한 디지털 서비스' 사례에 대해 발표했다.

발언자로 나선 김대원 카카오 정책팀 이사는 "중소기업이 원격근무를 도입하고 유지하기 위해서는 업무에 특화된 저렴하고 효과적인 디지털 도구가 필요하다"며 "종합 업무 플랫폼 카카오워크는 높은 보안성은 물론 누구나 쉽고 빠르게 이용 가능하고 근태관리, 전자결재, 인공지능(AI) 조수 등 업무 관리 기능을 무료로 제공해 중소기업들의 접근성을 높였다"고 말했다.

이어 그는 "비대면 재화, 서비스 거래가 늘어나면서 신분이나 자격을 비대면으로 확인할 필요성이 높아졌고, 중소기업들이 카카오의 신분·자격 인증 서비스를 활용한다면 비대면 거래의 효율을 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.

카카오의 파트너인 초신선 식재료 온라인 유통 스타트업 '정육각'도 디지털 전환 우수 사례 중소기업으로 초청돼 카카오와의 비즈니스 협력 사례를 소개했다.

한편 카카오는 2019년 11월 프랑스 파리에서 개최된 라운드테이블 회의를 시작으로, OECD의 D4SME에 참여하고 있다. 2020년부터 운영위원회에 정식으로 참여하기 시작했으며 운영위원회에 참여하는 비즈니스 파트너는 아시아에서 카카오가 유일하다. 카카오는 앞으로 D4SME의 모든 활동과 주요 의사 결정 과정에 참여하며, 카카오의 디지털 상생 사례를 전 세계와 공유할 예정이다.

