佛, 모더나 백신 생산 나선다…EU 물량 공급 청신호

[아시아경제 조유진 기자] 백신 물량 부족으로 공급에 차질을 빚고 있는 프랑스가 3월부터 미국 제약사 모더나의 코로나19 백신 하청 생산에 나선다.

3일(현지시간) 아녜스 파니에 뤼나셰르 재정경제부 산업담당 국무장관은 RTL 라디오와의 인터뷰에서 3월부터 미국 모더나, 4월에는 화이자와 독일 바이오엔테크의 백신 생산에 들어간다며 이같이 밝혔다.

아울러 독일 제약사 큐어백이 개발한 코로나19 백신도 사용 승인을 받는다면 5월부터 프랑스에서 하청 생산이 가능하다고 덧붙였다.

큐어백은 지난해 12월 유럽과 중남미에서 3만5000여명을 대상으로 코로나19 백신 후보물질의 3상 임상시험에 들어갔으며 올해 1분기 중 결과가 나올 것으로 기대하고 있다.

화이자-바이오엔테크, 모더나가 개발하고 큐어백이 내놓을 코로나19 백신은 프랑스 전역에 있는 4개 공장에서 생산될 예정이다. 3곳은 프랑스, 1곳은 스웨덴 기업이다.

앞서 프랑스 제약사 사노피도 코로나19 백신을 자체 개발하면서 올해 7월부터 화이자-바이오엔테크 백신을 독일 프랑크푸르트 공장에서 생산할 계획이라고 밝혔다.

프랑스 등 유럽연합(EU) 회원국은 지난해 12월 말부터 코로나19 백신 접종을 시작했지만, 수요가 공급을 초월하다 보니 곳곳에서 물량이 부족하다는 신호가 나오고 있다.

이에 그간 임상자료 부족으로 도입을 꺼려왔던 러시아산, 중국산 코로나19 백신도 투명한 자료 제출을 조건으로 사용을 승인할 수 있다는 목소리가 힘을 얻고 있다.

