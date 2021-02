정의당 "정부 주택공급 대책 'MB 뉴타운' 떠올라"

[아시아경제 임춘한 기자] 정의당은 4일 정부가 발표한 주택공급 방안에 대해 "서울 역세권 개발을 골자로 한 도심공공주택복합사업은이명박 전 대통령(MB) 뉴타운을 떠올리게 한다"고 비판했다.

정호진 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 "도시 생태계 균형과 지속가능한 서울이 아닌, 난개발의 서울이 될까 우려된다"며 이같이 말했다.

정 수석대변인은 "전국에 83만6000호를 공급하는 25번째 대책이 투기·토건 세력의 호재가 돼 집값에 날개를 달아주는 셈이 되지 않을까 우려된다"면서 "과거 정부의 실패한 주택정책의 흔적을 되살리는 것은 실패의 예약과 다름없다"고 밝혔다.

정 수석대변인은 "집값을 잡으려면 저렴한 주택과 장기 공공임대주택 공급, 투기 억제를 위한 보유세 강화 등 근본적이고 일관된 대책이 필요하다"며 "부동산 투기 세력과의 전쟁을 선포한 대통령 조치를 정부 스스로 용두사미로 만들면 안 된다"고 말했다.

