[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 1,200 등락률 -1.51% 거래량 159,566 전일가 79,500 2021.02.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 현대백화점, 목표주가 10만원 "백화점 명칭 빼고 파격·혁신 담고" … '더현대 서울' 내달 여의도 오픈현대백화점, 면세점 테마 상승세에 5.33% ↑ close 은 4일 연결 기준 지난해 영업이익이 1359억 원으로 전년보다 53.5% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

