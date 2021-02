[아시아경제 임춘한 기자] 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 247,500 전일대비 2,500 등락률 +1.02% 거래량 57,421 전일가 245,000 2021.02.04 15:30 장마감 관련기사 현대重 지주, 지난해 영업손실 5971억원…적자전환(상보)10대 그룹 시총 올들어서만 100조 늘어권오갑 현대重지주 회장, 기업 명예의전당 헌액…전문경영인 최초 close 는 4일 자회사 현대오일뱅크가 연결 기준 작년 한 해 영업손실 5933억원으로 전년(영업이익 5220억원)과 비교해 적자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr