포항시, 산단 입주 4개 기업 674억 투자양해각서 … 166명 일자리

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 4일 시청 대회의실에서 지역 주요 산업단지 내 공장건립 투자를 추진하고 있는 기업 4개사와 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 투자양해각서를 체결한 기업들은 영일만 4일반산업단지, 포항블루밸리 국가산업단지, 포항융합기술산업지구에 각각 입주하게 된다. 2025년까지 총 15만3419㎡ 부지에 674억원을 투자할 계획이다.

주요 투자업종은 이차전지, 금속 제조, IT 분야다. 포항시가 그동안 4차 산업혁명에 부응하는 신성장산업 육성으로 기업하기 좋은 산업생태계 조성을 위해 기울인 노력의 결과물이다.

이강덕 시장은 "신성장산업 생태 환경을 기반으로 기업들을 유치함으로써 관련 산업을 발전시켜 지역의 새로운 먹거리로 창출하는 것이 포항시의 투자유치 전략"이라며 "적극적인 투자유치로 포항의 경제발전과 일자리 창출을 위해 노력하겠다"고 강조했다.

영일만 4일반산업단지 내 입주하는 ㈜미래세라텍은 현재 청하농공단지에서 공장을 운영하고 있으나, 증액투자를 위해 영일만 4일반산업단지 내 6만6115㎡ 규모의 토지를 매입하여 공장을 건립할 계획이다.

400억원을 투자하는 ㈜미래세라텍은 이차전지 양극재 제조에 사용되는 내화용 용기를 생산하는 기업으로, 에코프로뿐만 아니라 삼성SDI·LG화학에도 납품할 예정이다.

또한, 포항블루밸리 국가산업단지 내 임대전용단지에 입주하는 ㈜비에스이엔씨는 현재 충북 옥천군에서 공장 운영 중이며, 현대제철에서 H형강 소재를 공급받아 수요자 맞춤형 건축물을 제작 시공하는 기업이다.

포항융합기술산업지구에 입주하는 ㈜성화이엔씨와 신안기업㈜은 포항에서 벤처기업으로 시작해 지역의 우수한 R&D인프라를 기반으로 성장한 기업으로, 사업확장을 위한 공장 건립단계에서 타지역으로 이전하지 않고 포항에 재투자를 위한 공장을 건립할 계획이다.

