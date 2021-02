'미나리' 골든글로브 외국어영화상 후보(종합)

윤여정 여우조연상 후보 지명은 불발

한국계 이민자 가족의 미국 정착을 다룬 영화 '미나리'가 골든글로브 외국어영화상 후보에 올랐다. 다만 윤여정은 여우조연상 후보로 지명되지 못했다.

골든글로브상을 주관하는 할리우드 외신기자협회(HFPA)는 3일(현지시간) 제78회 시상식의 최종 후보를 발표했다. 리 아이작 정(정이삭) 감독의 '미나리'는 외국어영화상에만 후보로 합류했다. 토마스 빈터베르그 감독의 '어나더 라운드(덴마크)', 자이로 부스타만테 감독의 '라 로로나(프랑스·과테말라)', 에도아르도 폰티 감독의 '라이프 어헤드(이탈리아)', 필리포 메네게티 감독의 '투 오브 어스(프랑스·룩셈부르크·벨기에)' 등과 경쟁한다. 지난해 이 부문 수상작은 봉준호 감독의 '기생충'이다.

'미나리'는 이주 한인 가정의 이야기를 다루나 엄연히 미국 영화다. '문라이트'·'노예 12년' 등을 만든 브래드 피트의 영화사 플랜B에서 제작했다. 그러나 골든글로브에서는 한국어 대사의 비중이 높아 외국어영화로 분류됐다. HFPA는 대사의 절반 이상이 영어가 아니면 외국어영화로 구분하는 규정을 두고 있다. 그래서 지난해도 중국계 미국인 룰루 왕 감독의 '페어웰'을 외국어영화상 후보로 분류했다. '미나리'는 같은 이유로 작품상 후보에 오를 수 없었다.

기대를 모은 윤여정의 여우조연상 후보 합류 역시 불발됐다. 미국 비평가 시상식 등에서 20관왕을 기록했으나 '맹크'의 아만다 사이프리드, '힐빌리의 노래'의 클렌 클로즈, '더 파더'의 올리비아 콜맨, '뉴스 오브 더 월드'의 헬레나 젱겔, '더 모리타니안'의 조디 포스터 등에게 밀렸다.

골든글로브는 아카데미 시상식 결과와 일치하는 사례가 많아 '오스카 전초전'으로 불린다. 시상식은 오는 28일 한다.

