중국 "코백스에 코로나19 백신 1000만 도스 제공할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 중국이 코로나19 백신 공동구매·배분 국제 프로젝트 '코백스 퍼실리티'(COVAX facility)에 백신 1000만 도스(1회 접종분)를 제공하겠다고 3일 밝혔다.

왕원빈(汪文斌) 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 "세계보건기구(WHO)의 요청으로 백신을 제공하기로 했고, 주로 개발도상국에서 사용될 것"이라고 언급했다.

이어 "중국이 백신의 공정한 분배를 촉진하고 국제사회 방역에 협력하며 인류 건강 공동체를 실현하기 위한 또 하나의 중요한 조치"라고 강조했다.

또한 WHO는 이미 중국 백신의 긴급사용 승인을 검토하기 시작했으며 중국 기업인들도 적극 협력하고 있다면서 WHO가 가능한 한 빨리 이 일을 마무리하기를 희망한다고 말했다.

왕 대변인은 "국제사회의 능력 있는 국가들이 적극적으로 코백스와 WHO의 업무를 지원해 개발도상국들이 백신을 공급받아 국제사회가 하루빨리 코로나19 감염병 상황을 극복하는 데 기여하기를 희망한다"고 말했다.

코백스는 이달 저소득 국가와 중진국에 백신을 제공하기 시작해 올해 약 20억 회분의 백신을 전달할 예정이다.

