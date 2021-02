진주-사천 상생 발전 공동사업 ‘이상 무’

양 시간 긴밀한 협력으로 지자체 간 상생발전의 장 넓혀



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 2019년부터 진주-사천 상생발전을 위해 사천시와 함께 추진 해 온 공동사업이 차질 없이 진행되고 있다고 3일 밝혔다.

민선 7기를 시작하며 진주시와 사천시는 동일생활권으로서 상생발전을 위해 국장급 간담회를 여러 차례 갖고 광역교통망 구축, 광역 자전거 도로 개설, 축제 관광 상호교류 협력, 보건소 사업 대중매체 공동 홍보 등 공동사업을 추진하기로 합의했다.

이후 진주-사천 간 광역 환승 할인제를 도입해 지난해 11월부터 시행하고 있으며 보건소 사업 대중매체 공동 홍보 사업으로 치매안심센터 운영 홍보물을 공동제작해 사천케이블카 대기실 TV로 1일 60여 회 송출하고 있다.

사천읍에서 진주시 정촌면을 잇는 6km(사천 4km, 진주 2km) 구간의 광역 자전거 도로 조성사업과 진주-사천 간 시외버스 직·완행 노선 34km 구간에 진주-사천 광역버스 정보시스템 구축을 올해 착공해 연내 준공할 계획이며, 두 도시 간 실무진의 만남을 통해 신규사업 발굴과 동반자 관계를 유지해 나갈 예정이다.

시 관계자는 “서부 경남의 발전의 양 축인 진주시와 사천시가 긴밀한 협력으로 지자체 간 상생협력의 모범적 사례가 될 수 있도록 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

