뉴질랜드, 화이자 백신 잠정승인

[아시아경제 조유진 기자] 뉴질랜드가 화이자와 바이오엔텍이 공동으로 개발한 코로나19 백신 사용을 잠정적으로 승인했다.

저신다 아던 뉴질랜드 총리는 3일 뉴질랜드 의약품의료기기안전청이 화이자 백신 사용을 잠정적으로 승인했다고 밝혔다.

화이자 백신은 뉴질랜드에서 사용 승인이 난 첫 코로나19 백신이다. 뉴질랜드가 화이자에 주문한 물량은 75만 명이 맞을 수 있는 150만 회분이다.

뉴질랜드는 영국과 스웨덴 합작 제약회사 아스트라제네카 백신 760만 회분, 미국 노바백스 백신 1072만 회분, 얀센 백신 1000만 회분 등 총 1500여만 명이 맞을 수 있는 백신도 주문해 태평양 섬나라 국민들에게까지 무료 접종한다는 계획이다.

화이자 백신은 오는 3월 말 뉴질랜드에 인도될 전망이다. 해외 입국자들을 위한 정부 관리 격리검역 시설 종자사와 그 가족들이 우선 접종 대상자가 될 것으로 보인다.

저신다 아던 뉴질랜드 총리는 "모든 뉴질랜드인이 안전하고 적절한 시기에 접종을 받을 수 있도록 하는 데 초점을 맞추고 있다"며 "이번 잠정 승인으로 백신 접종이 시작될 수 있게 됐다"고 강조했다.

아던 총리는 "화이자 백신은 격리검역 시설을 청소하는 사람, 격리 시설에서 건강 검진을 담당하는 간호사, 경비 요원, 통관 입국 담당 공무원, 항공사 직원, 호텔 직원 등이 우선 접종 대상이 될"이라고 설명했다.

