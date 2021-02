UNIST 강사라 교수, ‘기후역학 전문위’ 공동위원장 선임

향후 2년간 국제 공동 연구 조율하는 전문가 그룹 이끌어



세계기후연구계획 ‘클라이바’ 산하 유일한 한국 연구자

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 전 세계 기후역학 연구를 주관하는 기후역학 전문위원회 공동 위원장(co-chair)으로 울산과학기술대(UNIST, 도시환경공학과 강사라 교수가 선임됐다.

세계의 석학 12명으로 구성된 기후역학 전문위원회는 세계기후연구계획(WCRP)의 4대 중점사업인 ‘클라이바(CLIVAR, Climate and Ocean: Variability, Predictability and Change)’ 산하에서 활동하는 자문기구다.

강 교수는 향후 2년간 기후역학(climate dynamics) 전문위원회를 이끌게 된다.

강 교수는 2018년에 처음으로 기후역학 전문위원회의 위원(패널)으로 선정됐으며, 현재 기후역학 전문위원회를 비롯한 클라이바 산하 전문위원으로 활동 중인 수백 명의 위원 중 유일한 한국 기관 소속 연구자이다.

기후역학 전문위원회는 기후역학 연구 관련 권고사항, 지침 등을 발간하며 각종 국제 공동 연구 프로그램을 지원하는 역할을 한다.

강 교수는 “기후역학 분야 국제 공동 연구를 주도할 수 있는 위원회의 좌장 역할을 맡게 돼 영광”이라며, “세계 기후역학 분야에서 한국의 입지가 더욱 강화되기를 기대한다”고 말했다.

기후 변화는 전 지구적으로 일어나는 현상이기에 국제 공동연구가 주를 이룬다. 클라이바가 소속된 세계기후연구계획(WCRP) 또한 세계기상기구 (WMO), 국제과학위원회 (ICSU), 유네스코 산하 정부간해양학위원회 (UNESCO IOC)가 기후에 관한 국제공동 연구 등을 조율하기 위해 만들어진 연합기구다.

강 교수는 서울대를 졸업한 뒤 미국 프린스턴대에서 대기해양과학으로 박사학위를 받았다. 2011년부터 UNIST 교수로 재직하며 기후 분야에서 활발한 국제 교류를 추진해오고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr