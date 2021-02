헬릭스미스, 美자회사 제노피스 345억원에 매각

[아시아경제 지연진 기자] 바이오제약사 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 33,300 전일대비 1,900 등락률 +6.05% 거래량 1,043,384 전일가 31,400 2021.02.03 10:35 장중(20분지연) 관련기사 이틀만에 '삼천피' 귀환…바이오주 강세, 코스피 2%↑헬릭스미스, 호흡기 질환 치료용 생약 조성물 특허권 취득 헬릭스미스 "식물성 복합추출물, ADHD 치료제 병용 투여시 효과" close 는 종속회사인 미국 제노피스 주식 전량인 4791만주를 바커캐미컬코퍼레이션에 매각한다고 3일 공시했다. 매각대금은 345억원이다.

이 회사는 "지분 매각을 통한 경영효율화 및 재무구조를 개선할 것"이라며 "매도를 조건은 향후 5년간 미국 및 기타 제노피스 사가 영업하거나 영업할 계획이 있는 지역에서(단, 한중일 제외) pDNA CDMO 사업을 하지 않기로 했다"고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr