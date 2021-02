뱅키스 400만 계좌 돌파.. 하루 4700명 몰려

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권은 지난달 29일 뱅키스(BanKIS) 누적 계좌수가 400만개를 돌파했다고 3일 밝혔다. 뱅키스는 비대면 또는 시중은행을 통해 개설하는 한국투자증권의 온라인 주식거래 서비스다.

뱅키스는 2019년 한 해에만 135만개, 지난해에는 전년보다 많은 170만개 등 2년 사이에 신규계좌 330만개가 늘어났다. 하루 평균 4300개가 넘는 계좌가 만들어진 것이다. 누적 계좌수 70만개 수준이었던 2018년과 비교하면 471% 늘었다.

2019년 3월 카카오뱅크와 협업해 내놓은 비대면 주식계좌 개설 서비스가 계기가 됐다. 별도의 개인정보 입력 절차 없이 주식계좌를 개설할 수 있다는 편리함으로 젊은층에게 인기를 끌었다. 2018년말 전체 고객의 37%에 불과했던 2030은 올해 현재 57%로 비중이 크게 증가했다.

정일문 사장은 "제로금리 기조에 투자처를 잃은 개인투자자가 주식시장으로 대거 유입된데다 코로나19 확산으로 급락했던 코스피가 꾸준히 상승해 사상 첫 3000 시대를 여는 등 시장의 영향도 컸다"며 "온라인 플랫폼 업체들과의 제휴를 통해 지속적으로 신규고객을 확보하고, 다양한 국내외 금융상품을 제공하여 디지털 금융라이프를 선도하겠다"고 말했다.

한편, 한국투자증권은 뱅키스 비대면신규계좌 최초 개설시 국내대표 주식 1주를 추첨해 지급한다. 해외증권 거래를 신청하면 선착순으로 ETF 1주와 미국 실시간 무료 시세를 제공한다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr