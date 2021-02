정관장, 10일까지 당일배송 서비스 시행

[아시아경제 이승진 기자] KGC인삼공사가 미리 선물을 구매하지 못한 고객을 위해 정관장 제품을 당일 주문해 당일 배송 받을 수 있는 '당일신청·당일배송' 서비스를 오는 10일 정오까지 시행한다.

정관장 '당일신청·당일배송' 서비스는 전국에 위치한 정관장 로드샵에 방문하거나 유선으로 배송 가능한 제품과 지역을 확인해 신청하면 된다. 20만원 이상 구매한 고객에게는 무료로 제공되며 결제 즉시 가까운 정관장 매장에서 직접 실시간으로 배송된다.

정관장은 비대면 트렌드로 택배 수요가 집중되고 일반택배 접수가 3~5일에 마감되는 점을 감안해 안전하게 배송이 가능한 서비스를 마련했다는 설명이다.

정관장 직영 온라인몰인 ‘정관장몰’에서는 ‘매장픽업 서비스’도 제공한다. ‘정관장몰’에서 온라인으로 결제하고 문자로 발송된 제품 교환권을 수령해 원하는 시간대 원하는 정관장 매장에서 제품 픽업이 가능한 서비스다. ‘매장픽업 서비스’는 선물을 직접 들고 다니기 힘들거나 배송처 주소를 모르는 경우에 적합한 서비스다.

이밖에도 정관장몰에서는 선물 받는 분의 성별, 나이, 건강이슈 등을 바탕으로 꼭 필요한 상품을 추천해주는 맞춤상품 서비스와 보자기, 한지 등 고급스러운 특별포장 서비스까지 만나볼 수 있어 선물의 가치를 높이고 정성의 마음을 전할 수 있다.

정관장 관계자는 “새해에는 가족 및 지인 모두 제자리로 돌아갈 수 있게 정관장 면역력 선물을 추천한다”며 “온·오프라인 장점이 결합된 정관장만의 특별한 서비스로 코로나 명절을 극복하길 바란다”고 전했다.

한편, KGC인삼공사는 설명절을 맞이하여 인기제품 구매시 다양한 혜택을 제공하는 ‘올 설엔 면역력을 선물하세요’ 프로모션 행사를 오는 14일까지 전국 정관장 매장 및 정관장몰 등에서 진행한다.

