국민과 소통하고 협력하는 생태탐방원 운영에 주력

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국립공원공단 지리산생태탐방원은 1일 안동순 신임 원장이 부임했다고 밝혔다.

신임 안동순 원장은 광주광역시 출신으로 1992년 국립공원공단에 입사해 지리산, 내장산, 월출산, 무등산국립공원사무소 및 본사 환경기술부장을 역임하는 등 다수의 국립공원 사무소에 근무해 현장 및 실무경험이 풍부한 것으로 알려졌다.

안동순 원장은 “지리산국립공원의 우수한 자연과 문화자원을 바탕으로 국립공원 생태관광 거점시설 구축과 더불어 국민들과 소통하고 협력하는 생태탐방원 운영을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

