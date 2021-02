김영록 전남지사, 지역 현안 해결 ‘동분서주’

이낙연 민주당 대표·소관 상임위 간사 면담…입법 지원 요청

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 2월 임시 국회 개회에 맞춰 국회를 방문, 지역 현안 해결을 위한 입법을 조속히 처리해 줄 것을 건의했다.

1일 전남도에 따르면 김 지사는 이날 국회에서 이낙연 더불어민주당 대표와 김태년 원내대표, 산업통상자원중소벤처기업위원회 국민의힘 이철규 의원(간사), 송갑석·신정훈 의원과 면담했다.

이 자리에서 정당차원에서 전남의 핵심 현안 3개 법안이 이번 2월 국회에서 통과될 수 있도록 적극 힘써줄 것을 요청했다.

특히 ▲한국에너지공과대학교법 ▲여수·순천 10·19사건 특별법 ▲지방소멸위기지역 지원 특별법 등 3개 법안은 지체할 수 없는 시급한 지역 현안임을 적극 호소했다.

이낙연 대표와의 자리에서 김 지사는 “한국에너지공과대학교법 등 지역 현안 3법은 지역균형발전과 국가 차원의 지원 필요성에 따라 반드시 입법이 필요하다”며 “여·야 협치를 통해 2월 임시국회에서 처리될 수 있도록 지원해 달라”고 말했다.

이에 이 대표는 “지역 발전을 위한 입법 시급성에 충분히 공감한다”면서 “시의성 있게 입법될 수 있도록 현안을 적극 검토하겠다”고 밝혔다.

이어 여수·순천 10·19사건 특별법과 균특전환사업 계속 보전을 위한 지방세법 개정, 지방소멸위기지역 지원 특별법을 관장하는 행정안전위원회의 간사인 한병도 의원을 만나 2월 국회 회기 중 법이 제정될 수 있도록 당위성을 설명했다.

이와 함께 국회 건의에 앞서 국회 소통관실에서 개최된 여수·순천 10·19사건 특별법 공동 기자회견에 참석해 주철현 의원 등 광주·전남 18명의 의원과 함께 조속한 입법을 촉구했다.

특히 아픈 과거를 뒤로하고 미래 지향적으로 나아가기 위해 반드시 특별법이 제정돼야 한다며 국민적인 관심과 지지를 호소했다.

이날 김 지사가 입법을 건의한 3개 법안은 현재 의원 발의돼 소관 상임위원회에서 심사 계류 중에 있다.

김 지사는 “3개 법안은 더 이상 미룰 수 없는 지역의 오랜 숙원이다”며 “조속한 법 제정을 통해 사업의 동력을 확보하고, 안정적으로 추진될 수 있도록 정부 여당 및 국회의원들과 지속적으로 교감을 이어가겠다”고 밝혔다.

