휠체어 이용 시 ‘코레일톡’으로 도우미 신청 가능

한국철도, 장애인 열차이용 편의 개선

출발 하루전까지 앱으로 신청 가능

[아시아경제 조강욱 기자] 한국철도(코레일)는 오는 3일부터 ‘코레일톡’ 앱에서도 휠체어 이용장애인을 위한 승하차 도우미 서비스를 신청할 수 있다고 1일 밝혔다.

그동안 전화 또는 철도역 직접 방문 접수 방식으로 제공한 휠체어 이용 승객을 위한 교통약자 배려 서비스의 신청 방법을 확대한 것이다.

앞으로는 코레일톡에서 열차 출발 하루 전까지(D-1) 온라인으로 승하차 도우미 서비스를 신청할 수 있다.

휠체어석(전동 휠체어석 포함) 승차권 구입 후 ‘승차권 확인’ 화면에서 ‘승하차 도우미 신청’ 아이콘을 누르면 된다.

한국철도는 신청자의 휴대폰 문자메시지나 ‘카카오톡’의 ‘코레일 알림톡’으로 출발역과 열차 번호, 미팅장소, 시간 등 도우미 서비스 이용 정보를 안내하기로 했다. 메시지는 신청 직후와 열차 출발 2시간 전 2회 발송된다.

이번 설 특별 수송기간(2월10~14일) 사전예매 후 코레일톡으로 발권한 휠체어석 승차권도 온라인으로 도우미 서비스를 신청할 수 있다.

한국철도 관계자는 "교통약자가 보다 편하고 안전하게 열차를 탈 수 있도록 세심하게 지원하겠다"고 말했다.

