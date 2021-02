티몬, 라방으로 소상공인 지원…'설특집 라이브' 진행

티몬 티비온과 아프리카TV, 중기부 가치삽시다 플랫폼 등 통해 시청 가능

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인을 돕기 위해 유명 BJ들과 함께 '설특집 라이브' 특별 판매 방송을 선보인다고 1일 밝혔다.

티몬은 이날 오후 8시부터 2시간 동안 아프리카TV BJ 염보성·단아냥과 '설특집 라이브'를 진행한다. 지난달 크리스마스 때 선보인 소상공인 돕기 라이브커머스의 연장선이다. 티몬과 아프리카TV는 지난 방송에서 약 16만명의 시청자를 모았다.

이번 방송에서는 중소벤처기업부 및 중소기업유통센터가 선발한 우수소상공인 상품들을 임하나 쇼호스트의 진행으로 판매할 계획이다. 우수 품질의 상품을 최저가 혜택으로 제공하고 각 BJ들이 상품 별 미션에 도전하며 서로 대결하는 예능 형태로 구성된다. 라이브 판매 방송은 티몬의 자체 라이브커머스 채널인 '티비온'과 아프리카TV, 중기부 가치삽시다 플랫폼을 통해 시청자들과 만날 예정이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr