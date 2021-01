이인영 "한반도 신경제 구상 검토해봤지만…원전 '원' 자도 없어"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관이 한반도 신경제 구상 관련 자료에 원전 관련 내용이 포함돼 있지 않다며 '북한 원전' 논란을 일축했다.

이 장관은 1일 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "한반도 신경제 구상과 관련한 40여쪽 되는 분량 (자료) 속에서 저희들이 긴급하게 검토해봤지만, 원전의 '원'자도 없었다"며 이같이 말했다.

지난 2018년 4·27 남북정상회담 때 문재인 대통령이 김정은 국무위원장에게 USB로 전달한 '한반도 신경제 구상' 파일에 원전 관련 내용이 있었다는 일부 보도에 대한 해명이다.

이 장관은 "제가 통일부 장관으로서 알고 있는 범위가 한정될 수 있겠습니다만, 신경제 구상 관련 논의를 하는 총괄 부서로서의 통일부 차원에서 어떤 경우에도 북한에 원전을 지어 준다, 이런 것과 관련한 논의를 한 적이 없다"며 "장관이 아니라 정치인의 입장에서 놓고 보면 (야당이) '선거 때문에 저러나?' 이런 생각을 할 수밖에 없다"고 지적했다.

그는 "실제로 선거가 있을 때 마다 북풍이라든가 좌파, 좌익, 이런 표현들을 종종 쓰면서 공세를 야당 쪽에서 강화했었기 때문"이라며 "이게 좀 정략적으로 이루어지는 측면들도 다분하다, 이렇게 정치인으로서 개인적으로 생각하는 부분이 있다"고 덧붙였다.

남북 관계에 대해서는 낙관론을 폈다. 이 장관은 "지난해 9월 들어 남북 정상간의 친서 교환도 있었고 서해 공무원 피격 사건 당시 이례적으로 신속하게 북쪽에서 사과의 뜻도 전해 왔고, 열병식장 연설에서 대한민국에 대해 유화적 메시지도 보내왔다"며 "그런 연장선에서 보면 남북관계가 다시 유화적인 이런 국면으로 전환될 가능성이 큰 흐름속에는 있었다"고 말했다.

또 8차 당대회 때 김 위원장이 '3년 전 봄날과 같이 돌아갈 수도 있다'고 말한 것 역시 북한이 대화의 여지, 의지가 있음을 드러낸다고 해석했다.

북측이 요구하는 3월 한미연합훈련에 대해서는 "개인적으로 정치인의 입장에서 군사훈련이 연기되어서 남북 관계가 개선되는 이런 데로 물꼬를 틀 수 있다면 그 방향을 선택하는 것이 국익에도 도움이 되겠다 생각하고 있다"며 "3월의 상황을 갈등보다는, 또 긴장보다는 좀 더 유연하고 지혜롭게 풀어 갈 수 있는 이런 여지를 많이 만들 수 있지 않을까"라고 말했다.

일본 역시 도쿄올림픽을 계기로 한반도 문제 물꼬를 트는 기회로 삼을 수 있다고 강조했다. 이 장관은 "제가 스가 수상이라면 일본이 북한과의 관계를 개선하고 또 일본의 오래된 과제들, 이런 것들을 해결하는 전기로 도쿄올림픽을 다른 한편에서는 선용하는 지혜를 발휘할 수 있을 것"이라고 말했다.

바이든 정부 초기 정책라인이 형성되는 6개월간을 통일부가 잘 활용하겠다는 의지도 표출했다. 이 장관은 "우리로서는 올해 상반기 중으로 남북 관계를 복원하고 하반기에는 한반도 평화 프로세스를 본 궤도에 진입시키는 이런 목표를 세우고 굉장히 적극적으로 임하고 있다"며 "히트 앤드 런 같은 구상"이라고 말했다.

