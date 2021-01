CU, '설렌타인' 맞이…말표 협업 초콜릿 등 행사상품 100여개 마련

포켓CU 통해 CU 시그니처 와인 mmm! 세트 500개 한정 판매

안심 선물 위해 배달서비스, 카카오톡 선물하기, 택배 균일가 적용

[아시아경제 김유리 기자] CU가 밸런타인데이를 맞아 '코로나 블루'를 극복하며 서로의 마음을 나눌 수 있는 이색 상품들을 대거 출시하고 안심 선물 프로모션을 펼친다.

CU는 올해 설 연휴 이후 바로 이어지는 밸런타인데이를 겨냥해 '가족과 함께 즐기는 해피선데이' 콘셉트로 말표 구두약, 서울랜드 지구별 협업 상품을 비롯해 총 100여 가지 상품을 준비했다고 1일 밝혔다.

CU가 단독으로 선보이는 말표 구두약 협업 상품(2000~1만원)은 총 6종으로 말표 구두약을 모티브로 만든 다양한 패키지에 가나초콜릿, 빈츠, 초코쿠키, 크런치, 오레오 등 인기 상품들을 세트로 담았다. 대왕 말표 구두약팩과 말표 초코빈은 실제 구두약 틴케이스에 다양한 상품을 구성한 펀(Fun) 상품이고 말표 파우치, 에코백은 재사용이 가능한 포장재로 소장 가치를 더했다. 말표기획팩에는 말표를 활용한 말장난 스티커가 동봉돼 있다.

서울랜드 지구별 콜라보 상품 2종(1만5000원, 2만원)은 편의점과 테마파크가 최초로 협업한 상품이다. 서울랜드의 상징인 지구별을 형상화 한 돔 형태의 패키지에 초콜릿, 캔디, 쿠키 등을 가득 채웠고 서울랜드 주간, 야간 할인 쿠폰(2인)과 야광 팔찌도 담았다.

동봉된 할인 쿠폰에는 BGF리테일과 아동권리보장원이 진행하고 있는 실종아동 찾기 캠페인에 서울랜드도 참여해 장기실종아동의 이름과 사진 등의 정보를 표기했다.

최근 유행하는 추억의 레트로 상품을 빅 사이즈로 구현한 대왕 단짝(5500원), 대왕 주사위팝(6900원), 대왕 꾀밭(7000원, 꾀돌이+밭두렁)도 판매한다. 종이컵 크기로 만든 초소형 CU카트 2종(9000원, 1만7000원)과 정수기 토이 캔디(3000원)도 선보인다.

지난 빼빼로데이의 경우 CU의 곰표, BYC, 위메프오 협업 상품들은 판매율이 90%가 넘을 정도로 큰 인기를 끌었다. 전체 행사 상품의 매출을 전년 대비 22%까지 끌어 올려 매출 효자 역할을 톡톡히 했다.

연인, 가족끼리 홈술을 즐길 수 있도록 CU 시그니처 와인 'mmm!' 세트도 이달 8일부터 CU 멤버십 어플인 포켓CU 와인샵을 통해 판매한다. mmm! 와인과 와인잔, 래핑카우 크래커로 구성돼 있으며 500개 한정 수량으로 운영된다.

최근 반려동물 인구가 지속적으로 늘어남에 따라 밸런타인데이도 반려동물과 함께 즐길 수 있도록 맛있는 간식과 함께 반려견과 반려묘를 위한 장난감을 동봉한 강아지, 고양이 집사팩 2종(각 7500원)도 내놨다.

사회적 거리두기 상황 속에 서로 안심하고 선물을 주고 받을 수 있도록 구매 채널도 확대했다. 요기요, 위메프오, 오윈, 네이버를 통해 CU 배달서비스를 이용할 수 있으며 이달 9일부터 15일까지 위메프오 1만원 이상 배달 주문 시 3000원 할인 혜택을 제공한다.

카카오톡 선물하기에도 CU 전용 상품 쿠폰을 입점시켜 모바일을 통해 언제 어디서든 선물을 보낼 수 있고 밸런타인데이 행사 상품을 CU포스트 택배로 접수하면 균일가 2500원을 적용한다.

말표 초콜릿 등 CU 차별화 상품 10종을 삼성카드, 농협카드로 결제하거나 페레로로쉐 기획상품 7종을 BC카드와 네이버페이로 결제하면 1회 최대 1만1000원 한도에서 50% 할인을 받을 수 있다.

최정태 BGF리테일 스낵식품팀 MD는 "올해 밸런타인데이는 설 연휴와 코로나19, 주말 등의 영향을 고려해 고객 요구를 충족시킬 이색 상품과 온라인 구매 채널 확보에 중점을 뒀다"며 "모바일과 연계해 고객 접점을 확대함으로써 구매 편의를 돕고 점포의 매출 향상에도 힘을 실을 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr