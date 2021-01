경주시, 노점상 난립 '경주역 앞' 보행친화거리로 탈바꿈

3월 착공·4월 완공…노점상 자리에 가판대 48개 배치, 보행공간 확보

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 50여 년 간 노점상이 우후죽순 난립했던 경북 경주역 앞 '화랑로'가 걷기 편한 보행친화거리로 탈바꿈한다.

31일 경주시에 따르면 시비 4억원을 들여 경주역 앞 화랑로 120m 구간(해동약국~교보생명) 보행환경 개선 사업이 3월부터 시작된다. 공사는 4월말 모두 마무리될 예정이다.

기존 노점상을 철거하는 대신, 가판대를 규격화해 시민의 보행권과 노점상 생존권을 동시에 확보하는 방법으로 공사를 진행한다는 게 경주시의 설명이다.

경주역 앞 화랑로 일대는 50년 간 무허가 노점상이 최대 200여 개가 난립해 운영되던 경주의 대표적 노점상 밀집 지역으로, 주민들의 민원이 끊이지 않는 곳이다. 이에 따라 경주시는 지난해 1월부터 '노점 점용 허가제' '규격화된 가판대 설치'라는 모토를 내걸고 노점상 정비 사업에 나섰다.

특히 사업의 가장 큰 난제였던 도로점용료 부과와 관련해 노점상 연합회와 극적인 합의를 이끌어 냈다. 시는 노점상을 정비한 자리에 규격화된 가판대 48개를 배치하고 보행친화 거리로 정비할 계획이다.

가판대 규격은 차로 쪽은 길이 2m 폭 2m, 상가 쪽은 길이 2m 폭1.3m로 통일했다. 화랑로 인도 폭이 6m라는 점을 감안하면, 일대 유효 보행통로 폭은 최소 2m 이상 넓어질 전망이다.

주낙영 경주시장은 "화랑로 인도 노점상 정비 사업은 시민의 보행권과 노점상 생존권을 동시에 확보하기 위한 사업"이라며 "사업기간 중 다소 불편함이 있더라도 인근 상인과 주민들의 양해와 협조를 부탁드린다"고 당부했다.

한편, 경주 도심과 사적지에서 영업 중인 노점상은 최소 500곳이 넘는다. 경주시는 도로 점용허가가 가능한 곳을 대상으로 추가 사업 여부를 검토할 방침이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr