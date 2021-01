월급 빼고 다 올랐다…음료, 즉석밥에 햄버거까지 도미노 가격 인상

[아시아경제 이승진 기자] 설을 앞두고 주요 식품의 가격이 줄줄이 인상되고 있다. 두부, 통조림, 콜라 등의 가격이 인상된 데 이어 햄버거 가격까지 인상되며 외식 물가도 오르고 있다.

31일 식품업계에 따르면 롯데칠성음료는 칠성사이다, 펩시콜라, 마운틴듀, 밀키스, 레쓰비, 핫식스, 트레비, 아이시스8.0 등 14개 브랜드의 가격을 평균 7% 인상한다. 팜앤홈 및 칸타타 2개 브랜드는 각각 -3.3%, -7.7% 인하한다. 이번 일부 음료 출고가 조정은 지난 2015년 1월 이후 약 6년 만이다.

앞서 코카콜라음료는 1월부터 편의점용 코카콜라 가격을 100∼200원 올렸다. 캔은 1400원에서 1500원, 1.5ℓ 페트병은 3400원에서 3600원으로 인상했다. 탄산수 '씨그램'도 1300원에서 1400원으로 가격을 인상했다.

동아오츠카도 1월부터 편의점용 '포카리스웨트' 245㎖ 판매가를 1300원에서 1400원으로 7.7% 인상했다. 편의점용 '오로나민C' 120㎖는 1200원으로 기존 대비 20% 오른다. 해태htb도 편의점용 '평창수' 2ℓ 가격을 1400원에서 1500원으로, '갈아 만든 배' 1.5ℓ는 3900원에서 4300원으로 오르며 시중에 유통되는 음료 제품 대부분의 가격이 올랐다.

롯데GRS는 버거 프랜차이즈 롯데리아의 버거·디저트 등 제품 25종의 가격을 다음 달 1일부터 100∼200원 인상한다. 대상 제품은 버거류 13종, 디저트류 7종, 드링크류 2종, 치킨류 3종이다. 가격 평균 인상률은 약 1.5%다. 다만, 롯데리아 대표 제품인 불고기버거, 새우버거 단품·세트 메뉴, 디저트 치즈스틱 등은 가격 변동이 없다.

풀무원도 최근 두부와 콩나물 가격 인상을 결정했다. 두부와 콩나물 가격은 10~14% 안팎으로 인상될 예정이다. 풀무원의 가격 인상은 2019년 2월 이후 약 2년 만이다. 찌개에 사용되는 통조림류도 가격이 껑충 뛰었다. 샘표는 김치찌개 전용 꽁치 280g·400g, 조림전용 고등어 등 수산물 통조림 제품 4종을 평균 42% 인상했다. 동원F&B도 꽁치와 고등어 통조림 제품을 각각 13%, 16% 인상했다.

오뚜기는 다음 달 중 즉석밥 브랜드 오뚜기밥의 일부 제품을 약 7% 인상하기로 하고 최근 대형마트에 관련 공문을 보냈다. 이번 인상은 지난해 9월 이후 5개월 만에 이뤄지게 된다.

식품업계 관계자는 "지속적인 인건비 상승, 주요 원자재 수입국의 코로나19 확산세에 따른 수급·가격 불안, 제반 비용 증가에 따른 가맹점주 요청으로 가격을 올린 것"이라고 설명했다.

