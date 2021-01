[아시아경제 라영철 기자] 경기 하남시는 "직원 1277명을 대상으로 벌인 코로나19 전수검사 결과, 전원 '음성' 판정을 받았다"고 30일 밝혔다.

시에 따르면, 지난 29일 시청 앞 광장, 하남종합운동장 두 곳에서 외부 전문검사기관에 위탁해 사회복무요원 포함 전 직원 코로나19 선제 검사를 했다.

애초 검사 대상 인원은 1400여 명이었으나, 재택 근무·휴가 등 부득이한 사유가 있는 직원 등을 제외하고 1277명이 검사를 받았다.

시는 검사에 참여하지 못한 직원들은 인근 선별진료소에서 자체적으로 검사를 받도록 할 예정이다.

하남=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr