은평배움모아 자격증 강좌 콘텐츠 신설

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 27일 은평배움모아를 통해 누구나 학습가능한 직업능력교육인 ‘자격증 강좌 콘텐츠’를 신설했다.

이번에 공개된 자격증 강좌는 실생활에 도움이 되는 직업능력 과정을 제공, 시민의 역량강화 지원 뿐 아니라 나아가 일자리 창출 체계를 구축, 다양한 분야의 양질의 콘텐츠를 통해 온라인 평생교육의 다양성을 확보하는 데 방점을 두었다.

공인모법학원와 연계, 제공하는 자격증 강좌는 총 2개 분야 주택관리사 5개 과정, 공인중개사 6개 과정으로 구성돼 있으며 1월 27일 총 11개 과정 동영상 250개를 우선 업로드 하였고 올해 10월까지 매주 50여 개의 영상을 순차적으로 업로드, 운영한다.

구 관계자는 “자격증 강좌 공개와 함께 학습후기 이벤트도 3월까지 진행, 당첨자에게는 소정의 상품도 지급하니 시민들의 많은 참여를 바란다”고 전했다.

자세한 내용은 은평배움모아 홈페이지 또는 전화로 문의하면 된다.

