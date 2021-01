'허술한' 전과 12범 은행강도…신분증 달라는 은행원에 "여기있습니다"

[아시아경제 나한아 기자] 미국 시카고의 한 은행에서 강도 행각을 벌인 남성이 은행원에게 신분증을 보여주는 등 자신의 신상까지 알리며 현장에서 경찰에 잡혔다.

CBS 시카고 등 지난 28일(현지 시각) 보도에 따르면 지난 25일 에드너 플로레스(34)라는 남성은 시카고에 있는 한 은행에 들어가 줄을 서서 자신의 차례를 기다렸다.

자신의 차례가 되자 남성은 창구로 다가가 은행 직원에게 자신이 무장한 상태이며, 요구를 들어주지 않으면 목숨을 위협하겠다는 내용의 쪽지를 적어 건넸다.

이 직원은 남성 몰래 곧바로 '무음 신고 벨'을 누른 뒤, 경찰이 출동할 때까지 시간을 벌기 위해 강도와 대화를 시도했다.

직원은 그에게 얼마를 원하냐고 물었고, 그는 인출 신청서에 1만 달러(한화 약 1,120만 원)를 적어 보여줬다. 직원은 인출을 위한 ATM 전용 카드와 신분증이 필요하다며 신분증을 요구했다. 이 말을 믿은 남성은 직원에게 고스란히 자신의 신분증을 줬다.

직원이 기지를 발휘해 시간을 벌인 사이 경찰이 도착했고, 이 남성은 현장에서 체포됐다.

남성은 범행 당시 흉기로 칼을 소지하고 있었다. 또 마스크와 장갑을 착용하고 모자가 달린 후드 티셔츠를 입고 있어 용의자 식별이 어려웠다.

하지만 강도 행각 중 자신의 진짜 신분증을 들이밀었던 이 남성은 경찰 조사에서 은행을 털려 했다는 사실을 인정했다. 심지어 은행 폐쇄회로(CC)TV를 통해 범행 장면을 확인하는 과정에서는 영상 속 남성이 자신이라는 사실을 경찰에게 확인시켜 주기까지 했다.

그는 무단 침입과 음주 운전, 마약 등 12건의 전과가 있는 것으로 밝혀졌으며, 현재 조사를 받고 있다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr