[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 권영진 대구시장과 하대성 경북도 경제부지사는 29일 저녁 서울 중구 국토교통부 국토발전전시관을 찾아 변창흠 장관을 면담했다.

이 자리에는 윤정희 대구시 교통국장과 박동엽 경북도 건설도시국장이 배석했다. 이철우 경북도지사는 코로나19 확진자와 접촉한 탓에 자가격리 중이어서 참석하지 못했다.

권 시장은 이날 ▲대구경북선(통합신공항 경유) 철도건설의 4차 국가철도망 구축계획 반영 ▲중남부권 경제물류 공항으로의 통합신공항 건설을 위한 예타면제사업 추진 ▲김해신공항 건설 계획대로 추진 ▲가덕도신공항 특별법 제정 반대 ▲대구경북과 부울경이 상생할 수 있는 대안 중재 등을 제안했다.

이에 대해 변창흠 장관은 "대구경북의 현안을 잘 알고 있다. 긍정적으로 검토하겠다"는 취지로 답변했다.

