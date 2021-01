◇5급 승진

▲의회사무과 김우석 ▲기획감사실 정희섭 ▲주민복지과 김봉현 ▲보건행정과 심화섭 ▲건강증진과 박현숙

◇5급 전보

▲일자리경제과 장정진 ▲문화관광체육과 오종우 ▲가족행복과 정화자 ▲축수산과 오호석 ▲학교면장 박옥미 ▲엄다면장 기낙구

