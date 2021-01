“청렴 1번지 진주를 만들겠습니다!”

2021년도 청렴도 1등급 달성 목표



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 시청 시민 홀에서 깨끗하고 투명한 ‘청렴 1번지 진주' 실현을 위해 2021년 청렴도 향상 종합대책 및 시책 설명회를 했다고 29일 밝혔다.

설명회는 조규일 진주시장을 비롯한 간부 공무원 40여명이 2일로 나눠 참여한 가운데 2020년 청렴도 평가의 취약 부분 분석, 2021년 청렴도 향상 시책 공유, 청렴 실천 결의 순으로 진행했다.

시는 2017년 이후 4년 연속 종합청렴도 2등급 달성을 기반으로 시민이 체감하는 외부청렴도를 더욱 높이고, 내부 직원이 느끼는 내부청렴도의 미흡한 점을 보완해 올해는 종합청렴도 1등급을 달성할 수 있도록 특별한 대책을 수립했다.

시는 청렴 대책으로 시장 청렴 서한문 발송, 청렴 모니터링, 공직자 부조리신고센터 홍보 강화, 부패행위 발생부서 특별관리제, 365일 선물 안 주고 안 받기 문화 추진, 직급별 소규모 청렴 교육, 청렴 취약 분야 및 갑질 예방 설문조사, 비대면 사이버 청렴 교육, 청렴 포스터 및 청렴 명언 제작, 청렴 콘텐츠 공모 등을 추진한다.

조 시장은 “진주시가 4년 연속 청렴도 우수기관을 유지하게 된 것은 시민과 우리 공무원들의 적극적인 관심과 노력 덕분”이라며, “올해도 전 공무원은 시민이 신뢰하는 청렴 1번지 진주를 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 시는 설 명절을 앞두고 청렴 문화 정착을 위해 전 공무원의 동참 분위기를 조성하고자 간부 공무원들이 솔선수범해 ‘365일 선물 안 주고 안 받기’ 캠페인을 전개하고 있다.

