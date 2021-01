경주시, '한달 살아보기' 귀농·귀촌 희망 참여자 모집

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 경주시는 경주를 몸소 체험하는 기회를 제공하고, 이를 통해 경주시 정착을 유도하기 위한 '한 달 살아보기' 프로그램 참여자를 모집한다고 29일 밝혔다.

4월부터 11월까지 진행되는 이 프로그램은 ▲1기 귀농·귀촌 희망자 ▲2기 청년창업 희망자 ▲3기 예술인 등을 대상으로 올해 3회에 걸쳐 진행된다. 기별 모집 인원은 10세대 20여명이다.

먼저 제1기 참여자 모집에는 타 시군구 거주자(주민등록 기준)로써 경주시에 관심을 갖고 한 달 동안 살아보고자 하는 귀농·귀촌 희망자라면 누구나 신청 가능하다. 신청 기간은 2월 1일부터 3월 21일까지다.

참여자는 경주에서 한달(30일)을 지내며 '경주 문화·관광지재래시장 둘러보기' 등 다양한 프로그램을 통해 일정 기준의 수행점수를 달성하게 되면 1세대 최대 50만원 이내의 숙박료와 활동비, 참여자 여행자 보험비 등을 지원받는다.

1기에 선정된 참여자들은 4월부터 5월 사이에 원하는 날짜를 지정해 살아보기를 시작하며, 자유롭게 프로그램을 수행하고 활동 내역을 주 1회 이상 SNS 등 온라인 체험후기를 작성하면 된다.

자세한 내용은 경주시청 홈페이지를 참조하면 된다.

