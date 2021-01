[아시아경제 임혜선 기자] 오뚜기가 '오즈키친 닭칼국수·육개장칼국수'를 출시했다고 29일 밝혔다.

닭칼국수와 육개장 칼국수는 오뚜기의 최초 조리형 파우치 냉동면 제품이다. 조리형 콘셉트에 맞춰 후첨 조미를 고려한 깔끔한 맛으로 개발했으며, 소비자가 조리 후 취향대로 간장·후추·고춧가루 등을 첨가할 수 있도록 했다.

'닭칼국수'는 닭고기, 대파, 호박, 홍고추 등의 고형물에 청양고추와 닭고기육수의 깊은 맛에 담아낸 제품이다. '육개장칼국수'는 쇠고기, 토란대, 대파, 표고버섯 등 고형물을 진한 사골육수의 얼큰한 맛에 담아낸 제품이다.

